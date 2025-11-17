نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مصر اليوم.. مشاهدة مباراة مصر × الجزائر بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Egypt vs Algeria.. تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر، والمقرر إقامتها اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار التحضيرات النهائية قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2026، التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير. ويبحث المتابعون الآن عن موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مصر والجزائر اليوم



تقام مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2025 على أرض استاد القاهرة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية. ويواصل الجمهور بحثه عن موعد مباراة مصر والجزائر وطرق مشاهدة اللقاء الودي الهام قبل كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر



يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وبالتحديد من خلال قناة ON Sport HD 2، التي تمتلك حقوق بث مباراة مصر والجزائر مباشرة. وتتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر*محركات البحث، خاصة مع اهتمام الجماهير بمتابعة اللقاء دون تشفير.

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر



في انتظار الإعلان الرسمي، إليكم التشكيل المتوقع لمنتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر فايد – رجب نبيل – كريم الدبيس – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – أكرم توفيق – أفشة

خط الهجوم: محمد شريف – مصطفى سعد ميسي – إسلام عيسى

وتزداد أهمية مباراة Egypt vs Algeria كآخر بروفة حقيقية قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2026، مما يجعل البحث يتضاعف حول موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، والقنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر، والتشكيل الذي يخوض به الفريق اللقاء.

الفراعنة يسعون لتعزيز الانتصار الأول

شهدت المباراة السابقة أحداثًا مثيرة، حيث تقدم منتخب الجزائر أولًا عبر عادل بولبينة في الدقيقة 31، قبل أن يدرك عماد الدين عزي التعادل لمصر بطريقة عكسية إثر تمريرة عرضية من محمد شريف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدفًا إضافيًا للجزائر في الدقيقة 67، لكن رجب نبيل أعاد التوازن لمصر في الدقيقة 81 بعد تمريرة متقنة من محمد النني، فيما أحرز حسام حسن هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز مثير للفراعنة 3-2، ما أضفى روح التحدي قبل مباراة العودة اليوم.

وتمثل مواجهة اليوم فرصة للفريق لتعزيز الروح القتالية، وتصحيح أي أخطاء ظهرت في اللقاء السابق، وتجربة بعض التكتيكات الجديدة، خصوصًا على مستوى التنظيم الدفاعي والهجومي.

غيابات مؤثرة وتحديات الجهاز الفني

يفتقد منتخب مصر الثاني خدمات عدد من لاعبي نادي بيراميدز بسبب ارتباطهم بمباريات الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في ديسمبر المقبل، ما يفرض على الجهاز الفني إعادة ترتيب اللاعبين والاستفادة من البدلاء ومنح الفرصة لبعض العناصر الشابة لإبراز مهاراتهم قبل البطولة.

شاهد بالبث المباشر مصر اليوم.. مشاهدة مباراة مصر × الجزائر بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025



وعلى الرغم من الغيابات، يظهر اللاعبون المتاحون بروح معنوية عالية، عاقدين العزم على تقديم مباراة قوية تعكس جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة، وتزيد من ثقة المدرب في التشكيلة الأساسية قبل انطلاق كأس العرب.

جلسات فنية قبل المواجهة

عقد المدرب حلمي طولان سلسلة من الاجتماعات الفنية مع اللاعبين لمراجعة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، مع التركيز على تنظيم الدفاع، والتوازن في وسط الملعب، وتحسين القدرة على استغلال الهجمات المرتدة، فضلًا عن تطبيق الضغط العالي على المنافس منذ البداية.

وشدد طولان على أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات الفنية خلال المباراة، مؤكدًا أن الوديات لها نفس أهمية المباريات الرسمية من حيث الجاهزية البدنية والذهنية.

التشكيل المتوقع للفراعنة اليوم

من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني المباراة بالتشكيل التالي:

وسيتم الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء خلال الشوط الثاني لإعطاء فرصة أكبر للعناصر الجديدة لاكتساب الخبرة وتجربة الأداء تحت الضغط، مما يتيح للمدرب خيارات متعددة قبل البطولة الرسمية.

أهمية المباراة قبل البطولة العربية

تمثل مواجهة اليوم اختبارًا حقيقيًا لتقييم مستوى منتخب مصر الثاني على كافة المستويات الفنية والبدنية، خاصة في ظل اقتراب موعد البطولة.

كما تمثل فرصة لتطبيق التعليمات التكتيكية الجديدة، ومراقبة أداء اللاعبين في مختلف المواقف داخل الملعب، مع التركيز على سرعة الانتقال من الدفاع للهجوم، وتنظيم الخطوط الثلاثة بشكل متوازن.

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية للاعبين الشباب لإظهار إمكانياتهم، وكسب ثقة الجهاز الفني قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

الأجواء الجماهيرية والترقب الإعلامي

تترقب الجماهير المصرية أداء الفريق بشغف كبير، خاصة بعد الانتصار في المباراة الأولى، حيث شكل الفوز دفعة معنوية كبيرة للاعبين، وسط أجواء حماسية في استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجمهور في مشاهدة أداء قوي يعكس جاهزية اللاعبين قبل البطولة الرسمية، ويؤكد قدرة المنتخب على المنافسة بقوة بين المنتخبات العربية.