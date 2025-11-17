نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مصر × الجزائر Twitter دون تشفير أو اشتراك | مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر والجزائر Egypt vs Algeria

يخوض منتخب مصر الثاني لكرة القدم بقيادة المدرب حلمي طولان، مواجهة ودية جديدة اليوم الاثنين ضد منتخب الجزائر في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر الشهر المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد المباراة الأولى التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة 3-2، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة العودة.

يتزايد بحث الجمهور المصري والعربي عن معلق مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة، قبل انطلاق المواجهة الودية المرتقبة اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العرب في قطر. وتُعد هذه المواجهة محطة مهمة في برنامج الإعداد الفني للمنتخبين.

وقد تم الإعلان أن المباراة ستُذاع حصريًا عبر قناة أون سبورت 2، وهو ما رفع من نسبة البحث عن القناة وكذلك عن معلق مباراة مصر والجزائر، حيث سيتولى محمد عفيفي مهمة التعليق الصوتي على اللقاء، بصوته المعروف وحماسه المعتاد في المباريات الكبرى.

وتُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظره عشاق الكرة العربية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير بـ معلق مباراة مصر والجزائر والتغطية الإعلامية المصاحبة.

وكانت المباراة الودية الأولى بين مصر والجزائر، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، قد شهدت إثارة كبيرة انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-2، بعدما تقدم المنتخب الجزائري أولًا، قبل أن يدرك منتخب مصر التعادل بهدف بالنيران الصديقة، ويتبادل الفريقان التسجيل حتى خطف حسام حسن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة ذهبية من أكرم توفيق.

ويستعد منتخب مصر الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة، بهدف تعزيز الثقة بين اللاعبين وإثبات قدراتهم على المنافسة في البطولة المقبلة، خاصة مع إشراك عناصر جديدة ضمن خطة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للمشاركات الدولية.

أما منتخب الجزائر، فيدخل المباراة بهدف الثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة الأخيرة، مع محاولة تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء الأول، وتحسين الأداء الهجومي أمام مرمى الفراعنة.

ويعتمد المنتخبان على هذه الودية لاستكمال الاستعداد البدني والتكتيكي قبل دخول معسكرات نهائية تسبق كأس العرب، في ظل رغبة مشتركة في تحقيق نتائج قوية وترك انطباع جيد قبل البطولة.

وتأتي مثل هذه اللقاءات لتمنح الجماهير فرصة متابعة لاعبين جدد يتم تجهيزهم للمستقبل، كما تمنح الفرصة للجهاز الفني لتجربة خطط متنوعة وتقييم جاهزية العناصر البديلة.