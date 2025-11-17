نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعرف على توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجه الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان الشفافية وكشف الإرادة الحقيقية للناخبين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة واضحة أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تابع ما جرى في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، وشدد على أن مسؤولية فحص تلك الأحداث تقع بالكامل على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة وفق قانون إنشائها.

تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات

قال الرئيس السيسي إن الأحداث التي وقعت خلال المنافسات الفردية يجب أن تُفحص بدقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، موضحًا أن الهيئة مستقلة في عملها، وأن قراراتها ينبغي أن تستند إلى النزاهة والشفافية التامة. وأشار إلى ضرورة أن تكشف تلك القرارات عن الإرادة الحقيقية للناخبين دون أي تأثيرات أو تجاوزات.

توجيهات السيسي بشأن مراجعة الطعون الانتخابية

طالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون المقدمة، وبأن تتخذ القرارات التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتعبر بأمانة عن اختيارات المواطنين. ودعا إلى رفع مستوى الشفافية من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات داخل اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين للشعب تحت قبة البرلمان.

موقف الرئيس من إمكانية إلغاء النتائج في بعض الدوائر

أكد الرئيس السيسي أن الهيئة لا يجب أن تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، موضحًا أن ذلك قد يتطلب الإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُعاد الانتخابات في موعد لاحق لضمان العدالة الانتخابية.

توجيهات السيسي بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية

وشدد الرئيس على ضرورة أن تعلن الهيئة الإجراءات التي اتخذتها تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية التي وصلت إليها، بهدف تحقيق رقابة فعالة، وضمان ألا تخرج الدعاية عن إطارها القانوني، وألا تتكرر الأخطاء خلال الجولات المتبقية من الانتخابات.



واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لنزاهة العملية الانتخابية قائلا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.