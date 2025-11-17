نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يطئمن نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرك تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني جيدًا صعوبة التعامل مع إصابة العانة، فقد عانى منها بشدة خلال مسيرته كلاعب واضطر للخضوع لعملية جراحية عام 2013 بعد تفاقم الآلام. لهذا السبب، تحدّث المدرب مباشرة مع لاعب الملكي فرانكو ماستانتونو، وأكد له أن الإصابة معقدة وتتطلب تقدّمًا تدريجيًا حتى تزول الآلام تمامًا، لأن اللعب في ظل هذه المعاناة يكون مرهقًا للغاية.

في حالة ماستانتونو، لا يرى الجهاز الطبي لريال مدريد أن التدخل الجراحي ضروري في الوقت الراهن، وهو ما يعدّ خبرًا إيجابيًا للنادي وللاعب. وسيتم التعامل مع مرحلة التعافي دون جدول صارم، إذ سيعتمد التطور على شعور اللاعب نفسه وتقييم الأطباء والمعدين البدنيين الذين يتابعون وضعه يومًا بيوم.

منذ بداية الموسم، منح تشابي ألونسو ثقة كبيرة للاعب الأرجنتيني الشاب، إذ يؤمن بأنه يملك هامش تطور كبير خلال السنوات المقبلة، وأن أفضل طريقة لدمجه في الفريق هي منحه دقائق لعب مبكرة تساعده على التأقلم مع أسلوب الفريق ومع إيقاع الدوري الإسباني. ومع ذلك، يعترف المدرب بأن الانتقال من كرة القدم الأرجنتينية إلى ريال مدريد يمثل نقلة ضخمة، لكنه يقدّر جدية اللاعب والتزامه.

ماستانتونو يدرك حجم المنافسة في الفريق الأول لريال مدريد، ويعلم أن مشاركته الأساسية لن تكون مضمونة، خاصة في عامه الأول. ومع ذلك، فقد جاء إلى مدريد وهو واعٍ بأن التألق بعمر 18 عامًا يتطلب وقتًا وصبرًا. ورغم ذلك، اعتمد عليه ألونسو أساسيًا في معظم المباريات في الجناح الأيمن، وهي ليست بالضرورة مركزه المثالي، لكنها إحدى المراكز التي شغلها من قبل مع ريفر بليت.

حاليًا، يبقى الهدف الأساس هو تعافي اللاعب بشكل كامل من pubalgia، حتى يتمكن من العودة للمنافسة واستعادة موقعه تدريجيًا في تشكيلة الفريق.

