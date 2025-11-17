نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشدد على نزاهة الانتخابات ويطالب الوطنية للانتخابات باتخاذ قرارات تعكس إرادة الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن تكون جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 قائمة على أساس الشفافية والدقة، وأن تعكس النتائج الفعلية لإرادة الناخبين.

وأكد الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة للفصل في الأحداث والطعون الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة التدقيق التام في جميع الأحداث الانتخابية والتأكد من صحة كل النتائج قبل إعلانها.

توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات

قال الرئيس السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس الهيئة بـ التأكد الكامل من جميع الطعون المقدمة ومراجعتها بدقة، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة المواطنين الحقيقية، بما يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب المنتخبين ممثلين فعليين للشعب المصري تحت قبة البرلمان.

كما شدد الرئيس على أهمية التأكد من حصول كل مندوب لكل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، لضمان الشفافية الكاملة وحق المرشحين في متابعة نتائج أصوات ناخبيهم بشكل دقيق.

الخطوات الواجب اتباعها عند التعذر في الوصول لإرادة الناخبين

أكد الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مترددة في اتخاذ القرارات الحاسمة عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين، وتشمل هذه القرارات:

الإلغاء الكامل للمرحلة الانتخابية إذا كان هناك مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة النتائج.

الإلغاء الجزئي لدائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا لضمان تمثيل دقيق وصحيح لإرادة المواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، والتأكد من أن كل النتائج تعكس اختيار الشعب دون أي تأثير خارجي أو تجاوزات قانونية.

أهمية الرقابة على الدعاية الانتخابية

أكد الرئيس السيسي أن الرقابة على الدعاية الانتخابية تمثل جزءًا رئيسيًا من حماية نزاهة العملية الانتخابية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بـ:

متابعة جميع المواد الدعائية المنشورة من قبل المرشحين.

التدخل فورًا عند وجود أي تجاوزات للقوانين الانتخابية.

الإعلان عن المخالفات المتحققة لضمان عدم تكرارها في الجولات القادمة.

وشدد الرئيس على أن هذا الإجراء يساهم في خلق بيئة انتخابية عادلة ومتوازنة بين جميع المرشحين، ويضمن أن يكون النزاع الانتخابي في إطار قانوني وآمن.

حرص القيادة على تمثيل حقيقي ودقيق للمواطنين

أوضح الرئيس السيسي أن الهدف الأساسي من هذه التوجيهات هو ضمان أن يكون مجلس النواب الجديد ممثلًا فعليًا لإرادة الشعب المصري، وأن تعكس جميع النتائج الانتخابية اختيارات المواطنين بدقة.

وأشار الرئيس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تلتزم بكافة معايير الشفافية، بما في ذلك:

التأكد من صحة وموثوقية كشوف الأصوات واللجان الفرعية.

التعامل مع جميع الطعون الانتخابية بشكل دقيق وموضوعي.

الإعلان عن أي إجراءات تصحيحية بشكل رسمي وواضح للرأي العام.

تعزيز الثقة العامة في العملية الديمقراطية

شدد الرئيس السيسي على أن الشفافية والمصداقية في الانتخابات تعتبر الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن كل خطوة تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تعزز النزاهة والتمثيل الحقيقي للناخبين.

وأضاف الرئيس: "الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة للفصل في كل الأحداث الانتخابية، ويجب أن تُرفع فيها جميع المعايير القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة العملية".

وأكد الرئيس على أن هذا النهج يضمن إجراء الانتخابات بشكل منظم وعادل، ويعكس التزام الدولة بتمثيل إرادة الشعب بدقة، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين على حد سواء.