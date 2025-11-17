نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع جهود تسهيل دخول السائحين عبر منظومة التأشيرة الإلكترونية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تيسير دخول السائحين عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، بحضور وزراء الاتصالات والسياحة والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمطارات والمنافذ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، من المتوقع زيادة أعداد السائحين، ما يستلزم تجهيز مختلف المطارات والمنافذ لتسهيل إجراءات الدخول، خاصة للوفود السياحية.

السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد وتوفير العملة الصعبة

وأكد الدكتور مدبولي اهتمام الدولة بقطاع السياحة وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع الحيوي، موضحًا أن السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، مشددًا على تحسين تجربة السائح وتسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر جميع المطارات والمنافذ الحدودية.

تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات تطبيق المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرات الإلكترونية، وجهود تطوير البنية التحتية بالمطارات والمنافذ، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الدخول والخروج للسائحين، وتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا بما يضمن تجربة سلسة للزوار.