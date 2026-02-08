اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة صنداونز ضد سانت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضيفًا على نظيره نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي مساء اليوم الأحد، على ملعب "تي بي مازيمبي" بمدينة لوبومباشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة صنداونز ضد سانت إيلوي لوبوبو

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 03:00 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز ضد سانت إيلوي لوبوبو

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الرسمي للبطولة وبالتحديدbeIN Xtra 5.

كيفية مشاهدة مباراة صنداونز ضد سانت إيلوي لوبوبو

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect لمتابعة البث المباشر والتغطية الشاملة لأحداث المباراة لحظة بلحظة.

معلق مباراة صنداونز ضد سانت إيلوي لوبوبو

سيتولى المعلق جواد بدة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية لبي إن سبورتس.