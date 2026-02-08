على المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد نيروبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي الوداد الرياضي المغربي ضيفاً على نظيره نادي نيروبي يونايتد الكيني مساء اليوم الأحد، على ملعب "مركز موي الدولي الرياضي" بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الوداد ضد نيروبي يونايتد اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 02:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

الساعة 03:00 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباة الوداد ضد نيروبي يونايتد

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى البث الأرضي المغربي، القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT.

كيفية مشاهدة مباراة الوداد ونيروبي يونايتد

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect لمتابعة البث المباشر والتغطية الشاملة لأحداث المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت.

معلق مباراة الوداد ضد نيروبي يونايتد

سيتولى المعلق محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية لبي إن سبورتس.