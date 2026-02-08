على المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي اتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سان بيدرو الإيفواري مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوران بوكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

ترتيب اتحاد العاصمة في المجموعة الأولى

يدخل سوسطارة اللقاء وهو يتربع على عرش المجموعة، بعد أن حسم تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي:

اتحاد العاصمة: يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط من 4 مباريات (3 انتصارات وتعادل واحد)، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة في مجموعته حتى الآن.

نادي سان بيدرو: يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق فوز يحافظ على آماله الضعيفة في التأهل.

الجدير بالذكر كانت قد انتهت مواجهة الدور الأول التي أقيمت في نوفمبر الماضي بفوز مثير لـ اتحاد العاصمة بنتيجة (3 - 2) بملعب "5 جويلية".

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس وبالتحديد عبر beIN Sports HD 8 وأيضًا beIN Sports HD 3، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود وبي إن كونكت للمشتركين مجاناً.