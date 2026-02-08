مجاناً وبدون تشفير.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة الترجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي الترجي الرياضي التونسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الملعب المالي مساء اليوم الأحد، على "ملعب 26 مارس" بالعاصمة المالية بامكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الترجي ضد الملعب المالي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد الملعب المالي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الرسمي للبطولة وبالتحديد عبر beIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD 3.

كيفية مشاهدة مباراة الترجي والملعب المالي

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect لمتابعة البث، وذلك من خلال الإشتراك في الخدمة التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس.