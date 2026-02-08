بطرق مفتوحة.. اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي ريفرز يونايتد النيجيري مساء اليوم الأحد، على ملعب "جودسويل أكابيو" بمدينة أويو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر beIN Sports Extra 8، كما تذاع المباراة عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس (داخل مصر فقط).

كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD لمتابعة البث المباشر والتغطية الشاملة للمباراة.