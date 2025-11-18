نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القائمة الوطنية من أجل مصر تحصد مقاعد المرحلة الأولى بقطاع الصعيد في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد، بعد منافسة شديدة في دوائر شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأوضح بدوي خلال مؤتمر إعلان النتائج الرسمية، أن الانتخابات جرت في 14 محافظة، بمشاركة 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، موزعة على 5606 لجنة فرعية، يحق التصويت فيها لنحو 35 مليون ناخب.

استئناف الدعاية والطعون الانتخابية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدعاية الانتخابية لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة ستستأنف فور إعلان النتائج، على أن يقدم المواطنون طعونهم الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، مع تحديد أقصى موعد للطعون يوم 20 نوفمبر 2025.

وأكد بدوي أن الإدارية العليا للفصل في الطعون ستتولى معالجة القضايا خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، لضمان سرعة الفصل وحماية نزاهة العملية الانتخابية.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الرقابة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الهيئة الوطنية بضرورة مراجعة دقيقة للأحداث والمخالفات التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا على استقلالية الهيئة في اتخاذ القرارات وفق القانون.

وطالب الرئيس بضرورة التأكد من حصول كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات في اللجنة الفرعية لضمان شفافية الإجراءات، مع اتخاذ القرار المناسب في حالة عدم إمكانية معرفة إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي للمرحلة في الدوائر المتأثرة.

تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاية الانتخابية

كما شددت الهيئة على الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الالتزام بالقوانين، ومنع تكرار التجاوزات في الجولات المقبلة، مع رفع مستوى الرقابة لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين تحت قبة البرلمان.

وأكدت الهيئة أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، لضمان تمثيل شرعي وفعلي لشعب مصر في مجلس النواب.