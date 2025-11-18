إلغاء الانتخابات بالدائرة الثالثة "الفتح " بمحافظة أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - اكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات بالدائرة الفتح بمحافظة اسيوط ويتم إعادة الانتخاب بها مرة أخرى.

تفاصيل العملية الانتخابية

وقد أُجريت الانتخابات في 14 محافظة بمشاركة 1281 مرشحًا على النظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجان فرعية، فيما يحق لحوالي 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.



الطعون وجولة الإعادة

من المقرر أن تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة عقب إعلان النتيجة الرسمية، مع فتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن يكون آخر موعد لتقديمها هو 20 نوفمبر.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا تلك الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالب بالتدقيق في فحص الأحداث الانتخابية

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد أمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تابع ما وقع من أحداث في بعض الدوائر التي شهدت منافسة على المقاعد الفردية.

وأشار الرئيس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في تلك الوقائع، داعيًا إياها إلى التدقيق الكامل في فحص الطعون وضمان الكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وشدّد الرئيس على ضرورة التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشوف حصر الأصوات باللجان الفرعية، بما يعزز الشفافية ويسمح بتمثيل عادل تحت قبة البرلمان.

كما دعا الهيئة إلى اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي لبعض الدوائر وإعادة الانتخابات فيها لاحقًا.



ضبط الدعاية الانتخابية

واختتم الرئيس دعوته بضرورة إعلان الهيئة عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي تم رصدها، لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرار تلك المخالفات في الجولات المقبلة.