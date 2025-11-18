مصر وبريطانيا تؤكدان حرصهما على تطوير علاقات التعاون فى التنمية والاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطاني استهلّ الاتصال بتوجيه التهنئة الرئيس على افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى كونه صرح حضاري عظيم ويعكس تاريخ وثقافة مصر.

وتناول الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين المصري والبريطاني، كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تطوير علاقات التعاون في مجال التنمية، والتجارة والاستثمار.