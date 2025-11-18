الرئيس السيسي وستارمر: أهمية البناء على زخم اعتماد قرار مجلس الأمن حول غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:37 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطانى استهلّ الاتصال بتوجيه التهنئة الرئيس على افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى كونه صرح حضارى عظيم ويعكس تاريخ وثقافة مصر.

وتناول الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الذى يشهده مستوى التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين المصرى والبريطانى، كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تطوير علاقات التعاون فى مجال التنمية، والتجارة والاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطانى تباحثا أيضًا حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطانى بجهود مصر التى ساهمت فى التوصل إلى اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام.

وتم التأكيد على أهمية البناء على الزخم المصاحب لاعتماد قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة بالأمس من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة فى القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسرعة البدء فى عملية إعادة الإعمار.

وفى ذات السياق، شدد رئيس الوزراء البريطانى على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أهالى القطاع، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فى هذا الخصوص، بما فى ذلك السعى لتشجيع المزيد من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية للعمل تحقيقًا لهذا الغرض.