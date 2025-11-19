نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الايطالى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناول التطورات فى قطاع غزة، ومستجدات الأوضاع في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وأوضح الوزير عبد العاطى الاهتمام بمواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى كذلك في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعى نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مؤكدًا أهمية عقد اللجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا في أقرب فرصة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزيران على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار ويضمن الأمن للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. كما استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها مصر لضمان لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنوده بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية.

كما تم تبادل الرؤى والتقديرات إزاء التطورات في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها، مجددًا إدانته للفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر، وضورة تضافر الجهود الدولية لوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية، وكذا لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.