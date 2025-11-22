الزمالك مطالب بسداد أكثر من 278 مليون جنيه لتجنب أزمات جديدة في فيفا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - أصبح نادى الزمالك مطالباً بسداد مبالغ تتخطى ربع مليار جنيه من أجل التغلب على الديون التى تلاحقه، وسداد مستحقات مدربيه ولاعبيه السابقين، وكذلك الأندية التى تعامل معها النادى وحصل منها على صفقات ولم يدفع قيمتها.

278 مليون جنيه تحل أزمات الزمالك فى فيفا

ويستوجت على نادى الزمالك دفع أكثر من 278 مليون جنيه تجنباً لاستمرار أزمات إيقاف القيد التى أصبحت شبحاً دائماً يطارد القلعة البيضاء الفترة الأخيرة، بسبب الشكاوى المتكررة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويجب الأخذ فى الاعتبار أن مسئولى نادى الزمالك يكثفون مفاوضاتهم مع جميع الأطراف لمحاولة تخفيض هذه المبالغ، وهناك من يرفض الحلول الودية والبعض الآخر يرحب بها، لكن تبقى هذه الديون عائقاً ثقيلاً أمام مسئولى القلعة البيضاء وتحتاج إلى حلول جذرية للتخلص منها.

تفاصيل ديون نادى الزمالك

وتتوزع هذه المستحقات على تسعة أطراف رئيسية، حيث يطالب السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بالحصول على مليون و800 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، بينما يحق للبولندي كونراد ميشالاك، لاعب الزمالك السابق، الحصول على 770 ألف دولار، كما تشمل الأزمة 120 ألف دولار مستحقات للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق ومساعديه.

كما يحق لنادي نهضة الزمامرة المغربي 250 ألف دولار فى صفقة صلاح مصدق، و500 ألف دولار لنادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي، و800 ألف دولار لنادي إستريلا البرتغالي فى صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

كما يطالب التونسي فرجاني ساسي نادى الزمالك بـ880 ألف يورو مستحقات متأخرة بعدما كانت 500 ألف يورو فقط، بسبب الفوائد التى تم توقيعها على نادي الزمالك لعدم السداد فى الموعد المحدد كما يحق للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق الحصول على 440 ألف دولار قيمة عقده كاملاً بعد فشل الوصول إلى اتفاق ودي معه وكذلك 170 ألف دولار لـ جروس المدير الفني الأسبق للفريق.