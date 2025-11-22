رئيس الوزراء بقمة العشرين: مصر تستضيف مؤتمرا عالميا لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مجموعة العشرين تلعب دوراً حيوياً في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأساسية العالمية، بما في ذلك إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان الاستجابة لاحتياجات التنمية الخاصة بالدول النامية، وذلك يشمل تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل غير المشروط، وذلك عن طريق إنشاء آليات تمويل جديدة، مع تعزيز فعالية الآليات الموجودة في الوقت ذاته.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في جلسة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون بقمة مجموعة العشرين: "إنه أيضاً من الضروري إصلاح أزمة الديون العالمية، وذلك من خلال إنشاء آلية جديدة لإدارة ذلك بطريقة شاملة ومستدامة، ولا سيما للدول منخفضة الدخل"، متابعا: "نحن نطمح أيضاً إلى إعادة التأكيد على الالتزام العالمي تجاه التعددية، بما في ذلك نظام التجارة متعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية، من أجل تعزيز دور التجارة بوصفها محركاً للتنمية المستدامة والنمو الشامل.

وتابع رئيس الوزراء: "السلام والتنمية مترابطان ومتداخلان.. قمة السلام في شرم الشيخ التي أنهت الحرب في غزة قد مهدت الطريق لشرق أوسط أكثر ازدهاراً ورخاءً"، متابعا: "نحن ندعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص قطاع غزة والصادر في السابع عشر من نوفمبر، وأن نبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب من أجل التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية وإعادة الإعمار والتعافي المبكر دون أي تأجيل، ووفي الوقت ذاته علينا أن نعمل على تسوية نهائية للقضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء في نهاية كلمته: " إن مصر تستضيف مؤتمراً عالمياً خاص بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وأنا أدعو بلادكم لكي تشارك في هذا المؤتمر".