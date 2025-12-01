عاجل- مدبولي: طرح شركات جديدة قريبًا ضمن خطة مدروسة.. وتفعيل وحدة إعادة الهيكلة لتعزيز كفاءة الأصول الحكومية

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: طرح شركات جديدة قريبًا ضمن خطة مدروسة.. وتفعيل وحدة إعادة الهيكلة لتعزيز كفاءة الأصول الحكومية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ خطوات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق أهداف واضحة ومحددة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مجموعة من الشركات الحكومية وفق خطة استراتيجية مدروسة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع العائد الاقتصادي للدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء شهد عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة أعمال الوحدة.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه الوحدة تمثل خطوة استراتيجية في مسار الدولة نحو تطوير إدارة أصولها، ورفع كفاءة الشركات الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويُسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التأكيد على عدم المساس بملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويات كافة.