موعد إعلان نتائج الانتخابات 20 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في الجولة الأولى لانتخابات 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 بالإضافة إلى دائرة اطسا بالفيوم التي تجرى فيها جولة الإعادة، وذلك بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابات من الإدلاء بصوته.

موعد إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات

ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 11 ديسمبر بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددي باللجان المختلفة.

وقام رؤساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 1775 لجنة فرعية على مستوى 7 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التي أدلوا بها على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، من خلال قيام رئيس كل لجنة في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من وكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التي سيتم فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك، ثم فضها على الطاولة وعدها.

وأعلن أمس رؤساء اللجان الفرعية الحصر العددي للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وعقب انتهاء الفرز سلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وقامت اللجان العامة بإعلان الحصر العددي للأصوات كل لجنة عامة وتلقت تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها.

متابعة سير العملية الانتخابية حتى انتهاء اليوم الثاني

وأجرى القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في محافظات الدوائر الملغاة، مشددا على أن ما يتم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمنى للانتخابات.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذه الانتخابات شهدت حضورا كثيفا من الناخبين مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في استقبال نتائج كل محافظة مجمعة تباعا وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعتها، كما تسلمت الهيئة نتيجة المصريين في الخارج.