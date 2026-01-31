تطورات.. وفاة فتحي كميل أسطورة الكرة الكويتية عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:59 مساءً - توفي صباح اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، أسطورة الكرة الكويتية فتحي كميل، وذلك عن عمر 70 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض الفترة الماضية، حيث نشر نادي النصر الكويتي خبر وفاة الراحل مما تسبب في صدمة وحزن للمواطنين.

وفاة فتحي كميل

نعى نادي النصر الكويتي، وفاة الراحل فتحي كميل، وذلك من خلال نشر منشور عبر الحساب الرسمي بمنصة أكس، قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى نجم الأزرق الذهبي فتحي كميل رحمه الله، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر بخالص العزاء إلى الأسرة الرياضية الكويتية".

من هو فتحي كميل؟

يعتبر كميل من أهم أساطير كرة القدم الكويتية، حيث كان الراحل عنصر مهم في الإنجازات والانتصارات التي حققها الفريق الأزرق خلال فترة الثمانينيات.

كما أسهم الراحل في تحقيق كأس الخليج الثالثة عام 1074، كذلك التتويج بلقب كأس أمم آسيا في عام 1980، ووصل أيضا إلى أولمبياد موسكو في عام 1980، كذلك فقد ساهم مع الفريق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 1982.

انضم الراحل إلى نادي التضامن الكويتي في عام 1971، وظل فيه طوال فترة مسيرته حتى الاعتزال في عام 1987، وذلك بالرغم من العروض المغرية التي حصل عليها وبالأخص من النادي العربي الكويتي، ولكن فريق التضامن ظل متمسك به حتى النهاية.