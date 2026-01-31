الرياض - كتبت رنا صلاح - حلت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضيفة على برنامج "مع نيشان، تحدثت خلاله حول حياتها الشخصية وخلعها الحجاب، ودعوتها للفتيات بارتداء الحجاب في أغانيها.

أمل حجازي: الحجاب ليس فرضاً ولن ارتديه مجدداً

وأكدت حجازي أنها لن تعود لارتداء الحجاب، لأنه "ليس فرضاً" على حد قولها.

وقالت، خلال اللقاء: «مش هرجع للحجاب لو كنت هرجع اتحجب مكنتش قلعته، قبل خطوة خلع الحجاب تأكدت هل الحجاب فريضة أم لا، وبالنسبة لي الحجاب ليس فرضا».



وعن فترة ارتدائها الحجاب، قالت انها ارتدته في وقت كانت بحاجة للتقرب إلى الله بعد مرضها، مؤكدة أن المرض ليس هو ما جعلها ترتديه، لكنها كانت تسمع من بعض الناس وكونت فكرة عن الدين، لكنها لم أقرأ.

ووقتها خرجت من تجربة المرض وكانت متعبة نفسيا، ففكرت أن تغطية شعرها والانعزال عن الناس هو التقرب من الله.



وعن أغنيتها «حجابك تاج» ودعوتها فيها للفتيات لارتداء الحجاب، أشارت الفنانة اللبنانية، إلى أنها أخطأت وكانت هذه قناعاتها حينها لكن الآن لا تغنيها، وتشطب الأغنية من سجلها، لأن الفتاة تكون جميلة بالحجاب أو بدون حجاب.

وقالت: "الحجاب ليس فقط هو التاج، ممكن يكون تاج المرأة كل شيء آخر».

رحلة أمل حجازي مع الحجاب

يذكر أن أمل حجازي، أعلنت في مارس 2024، عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل، عن خلعها الحجاب، بعد 5 سنوات من ارتدائه.

وأكدت حينها أنها لم تخلع أخلاقها أو شرفها أو قربها من الله ولم تخلع مبادئها التي تفتخر بها، وذلك في إطار ردها على منتقدي خلعها للحجاب.