رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وليدز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:59 مساءً - بخطى الواثق نحو منصة التتويج، يحل "المدفعجية" ضيوفًا على ملعب "إيلاند رود" في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ليدز يونايتد، حيث يطمح ميكيل أرتيتا ورجاله لتوسيع الفارق في الصدارة والوصول للنقطة 53، مستغلين الحالة الفنية المذهلة التي يمر بها الفريق رغم السقطة العابرة أمام مانشستر يونايتد.

في مباراة اليوم يدرك أصحاب الأرض أن استضافة المتصدر تتطلب انضباطًا تكتيكيًا عاليًا وقتالية استثنائية للهروب من شبح الهبوط الذي يطارد الفريق في المركز السادس عشر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليدز يونايتد اليوم

سيكون بإمكان المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة مباراة أرسنال وليدز يونايتد حصريًا عبر شاشة beIN Sports HD 1، إذ تواصل الشبكة القطرية تغطيتها المتميزة للبطولة الإنجليزية الأقوى عالميًا من خلال استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة لرصد كافة الأرقام والإحصائيات.

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق "البريميرليج" إلى مدينة ليدز اليوم السبت الموافق 31 يناير لعام 2026 ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر المسابقة، حيث يطلق حكم مباراة أرسنال وليدز يونايتد صافرة البداية في تمام الساعة:

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليدز يونايتد

من المنتظر أن يدفع أرتيتا بقوته الضاربة منذ البداية، حيث يحمي العرين ديفيد رايا، وخلفه رباعي الدفاع بن وايت، موسكيرا، هينكابي، وكالافيوري.

بينما يضبط الإيقاع في الوسط ديكلان رايس وزوبيمندي بجوار القائد أوديجارد، على أن يتولى الثلاثي نوني مادويكي وميرينو وجابرييل مارتينيلي مهمة غزو شباك أصحاب الأرض.

من هو معلق مباراة أرسنال وليدز يونايتد؟

اختارت شبكة "بي إن سبورتس" المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي" ليكون واصفًا ومحللًا لأحداث مباراة أرسنال وليدز يونايتد، حيث سيضفي بصوته وحماسه المعهود طابعًا خاصًا على مجريات المباراة وصراعات النجوم داخل المستطيل الأخضر.

حكم مباراة أرسنال وليدز يونايتد اليوم

أوكلت رابطة الدوري الإنجليزي مهمة إدارة مباراة أرسنال وليدز يونايتد للحكم "ستيوارت أتويل"، ويساعده في غرفة تقنية الفيديو "VAR" الحكم جاريد غيليت.