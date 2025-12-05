ضبط 334 قضية مخدرات و144 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (334) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (373) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت قرابة (367 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (141 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (10 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت قرابة (32 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (11 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (4 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت قرابة (3 كيلو جرام).

عدد (3059) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (144 قطعة سلاح نارى بحوزة 90 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش جرينوف.

(43) بندقية آلية.

(14) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(79) فرد خرطوش.

(208) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(40) خزينة متنوعة.

(285) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62044) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(190) حكم جناية.

(20134) حكم حبس جزئى.

(3786) حكم حبس مستأنف.

(29341) حكم غرامة.

(8593) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (7) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22038) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.