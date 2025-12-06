بعد قليل..بدء افتتاح مؤتمر الأوقاف للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

- 1/4
أحمد جودة - القاهرة - خلال عدة دقائق سيتم عقد مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ 32.
وذلك بحضور د/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور كل من وكيل الأزهر الشريف د/ محمد الضويني، ومفتي الجمهورية د/ نظير عياد، وعدد كبير من علماء الدين داخل مصر وخارجها.
الذي سيعقد بمسجد مصر الكبير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر عقدة في الفترة من الـ 6 من ديسمبر وحتى الـ 10 من نفس الشهر.