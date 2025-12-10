أمن الجيزة يضبط 7 يحشدون الناخبين للتصويت لصالح 4 مرشحين بدائرة الطالبية والعمرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - فى إطار ما تناولته الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، من قيام بعض الأشخاص بحشد الناخبين للتصويت لصالح بعض المرشحين ببعض الشوارع بدائرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية بالجيزة .

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، 7 أشخاص حال تواجدهم بمحيط عدد من الدوائر الإنتخابية بالطالبية والعمرانية وبحوزتهم بطاقات رقم قومى، وكشوف بأسماء بعض الناخبين، وكروت دعائية لبعض المرشحين، ومبالغ مالية، لدفع المواطنين للتصويت لصالح 4 مرشحين.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.