تصعيد المرشح سيد عيد للإعادة بدلا من الراحل أحمد جعفر بحدائق القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - علنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا منذ قليل، صدور قرار بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد لخوض جولة الإعادة بدلا من المرشح أحمد جعفر الذى وافته المنية.

وقال الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها أنها تلقت إخطارا بوفاة احمد السيد عبد العال احمد وشهرته احمد جعفر، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.



فأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة اليوم - قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.



وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفي الي رحمة مولاه وكذلك للناخبين اهالي دائرته الكرام الذين منحوه اصواتهم في الجولة الاولي .. سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.