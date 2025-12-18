محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 للشهادات المحلية وصفوف النقل بمختلف أنواعها، وذلك بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد الامتحانات على النحو التالي:



أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفان الثاني والثالث (تعليم مجتمعي):

من السبت 10/1/2026 إلى الأحد 11/1/2026.

- الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفون – صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الاثنين 12/1/2026.

- الصف الرابع الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الخامس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)

والسابع (صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف السادس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)

والثامن (صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.



ثانيًا: المرحلة الإعدادية



- الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)

(عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 17/1/2026 إلى الخميس 22/1/2026.

علمًا بأن يوم الاثنين الموافق 19/1/2026 إجازة رسمية للطلاب بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين.



ثالثًا: الصفان الأول والثاني الثانوي (العام والفني)



- الصف الأول الثانوي العام:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي العام:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.



- التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه:



تبدأ امتحانات صفوف النقل من الثلاثاء 30/12/2025 وحتى الخميس 22/1/2026.



رابعًا: الصفان الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع



- الصف الأول الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.



خامسًا: الصفان الأول والثاني الثانوي للمكفوفين



- الصف الأول الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

كما تبدأ امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع يوم الأحد 28/12/2025، وتنتهي يوم الأربعاء 31/12/2025.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع مظاهر العشوائية والضوضاء، بما يسهم في توفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بمحيط اللجان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.