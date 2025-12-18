الارشيف / أخبار مصرية

ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد  الأشخاص داخل أحد السرادقات بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المعصرة بحلوان بالقاهرة وبحوزته (جهاز لاب توب) وسط حشود من المواطنين.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (جهاز اللاب توب) وبمواجهته أقر بقيامه بإستغلال السرادق المشار إليه فى تسهيل إرشاد الناخبين المترددين على اللجنة الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

