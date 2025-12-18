ضبط شخصين لقيمهم بتوزيع كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية على الناخبين بدائرة قسم شرطة أجا بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (شخصين) بتوزيع كروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية على الناخبين بدائرة قسم شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالحه.بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.