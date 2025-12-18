"هى" تتصدر المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى لانتخابات النواب بحدائق القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - شهدت مدارس اللجان الانتخابية في الدائرة الخامسة حدائق القبة إقبال كثيف من الناخبين على صناديق الاقتراع خلال اليوم الثانى للجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهدت اللجان الانتخابية اقبال كثيف من قبل السيدات ، خاصة السيدات كبار السن ، وذلك للإدلاء بأصواتهن فى العملية الانتخابية.

وقال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، "إلى الناخبين داخل مصر، تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4,494 لجنة فرعية"، جاءت كالتالي:

- محافظة القاهرة:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.

- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.

- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.

- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.

- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.

- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.

- محافظة القليوبية:

- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.

- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

- محافظة الدقهلية:

- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.

- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.

- محافظة المنوفية:

- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.

- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

- محافظة الغربية:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.

- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.

- محافظة كفر الشيخ

- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.

- محافظة الشرقية:

- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 19 مقعد.

- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.

- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.

- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.

- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.

- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

- محافظة دمياط:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.

- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.

- محافظة بورسعيد:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

- محافظة الإسماعيلية:

- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.

- محافظة السويس:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.

- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

- محافظة شمال سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.

- محافظة جنوب سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد

- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية

- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب

- الدائرة الثانية، مقرها الطور.