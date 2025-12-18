الائتلاف المصري لحقوق الانسان: فيديوهات البث المباشر باب خلفي لارتكاب مخالفات الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - متابعة الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية، رصدت انه شهدت الساعات الماضية من اليوم الأخير لانتخابات جولة الاعادة للمرحلة الثانية التي تجري في عدد ( 55 ) دائرة انتخابية موزعة بين ( 13 ) محافظة بروز نمط جديد للالتفاف على ضوابط حظر الدعاية الانتخابية تمثل في قيام أعداد لافتة من المرشحين بعمل فيديوهات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق أو الحديث عن شكاوي مفترضة في الدوائر التنافسية بما يحقق لهم التواصل مع الناخبين والتحفيز على التصويت لهم وفق ما تم رصده في العديد من الدوائر الانتخابية والتي كان من أبرزها المحلة الكبرى حيث عقد المرشح أحمد بلال البرلسي رقم 2، لقاء يتحدث عن التجاوزات الانتخابية، وعن دائرة دمياط ظهر المرشح أبو المعاطي مصطفى، خلال مقطع فيديو ظهر فيه متأثرًا وباكياً، قائلًا العملية الانتخابية شهدت تحالفًا ضده بين اثنين من المرشحين داخل دائرته الانتخابية، إلى جانب الترويج لعدد كبير من الشائعات، وفي دائرة المنصورة ظهر المرشح البرلماني أحمد سلام الشرقاوي ليكشف عن وجود رشاوى انتخابية خلال جولة الإعادة في المنصورة، وعن دائرة طوخ وقها أعلن هشام الزهيرى، مرشح مجلس النواب محافظة القليوبية، انسحابه رسميًا من جولة الإعادة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه خارج السباق الانتخابي، خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه فوجئ بوجود عدد من المخالفات الانتخابية، وعن دائرة الخليفة بالقاهرة المرشح محمد سيد عبد العزيز، الذي وصف وزارة الداخلية بـاضطهاد، في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه انسحابه، وعن دائرة البساتين ودار السلام المرشح حشمت أبو حجر الذي انسحب بدوره من الانتخابات، والمرشح المستقل في دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، أيمن فتحي، يلوح بالانسحاب في مقطع استهله بالاستغاثة بالرئيس.

وكان من الملاحظات الجديرة بالرصد قيام العديد من هؤلاء المرشحين باظهار التأثر الشديد والانهيار في نهايات البث لخلق حالة تعاطف لصالح المرشح ومغازلة الجماهير والطبيعة العاطفية للناخب الذي يتأثر بالمظهر المصطنع ويصبح أكثر ميلا في التصويت لصالحه.

ولم يكن بعيدا عن هذا النمط السلوكي قيام بعض المرشحين بالإعلان عن انسحابهم من جولة الاعادة بسبب وجود خروقات وظواهر للرشي الانتخابية لأحداث صدمة في الدائرة تعزز من مساحات الدعاية غير المباشرة للمرشح وهو ما تكررت بيانات تكذيبه من جانب قوات تأمين اللجان الانتخابية بل وشهدت حالات الرصد المباشر لمتابعوا الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بعدم صحته وأن حملات هؤلاء المرشحين مازالت موجودة وتعمل على الأرض بشكل طبيعي