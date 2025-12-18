إبطال نتيجة اللجنة 9 بالأهرام و49 العمرانية لما شابهما من تجاوزات انتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد اجتماع مجلس ادارة الهيئة الوطنية صباح اليوم، قرر إبطال نتيجة لجنة الأهرام لجنة رقم 9 واللجنة رقم 49 العمرانية، لما شابهما من مخالفات أثرت علي العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن انتخابات الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء هي :

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس