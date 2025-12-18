الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة فى الـ 30 دائرة الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت تضمنت :

محافظة الجيزة :

-دائرة الجيزة : فوز هشام محمد بدوي

- دائرة البدرشين فوز كلا من نادر الخبيري - محمد رشاد حمزة واعادة بين أبو بكر غريب -محمود سيد أبو زيد

-دائرة بولاق الدكرور فوز كلا من علي خليفة -محمد إسماعيل واعادة بين كلا حسام المندوه -عربي زيادة

-دائرة العمرانية الإعادة بين محمود لملوم -سيد زغلول - دكتور جرجس لاوندي -محمد على

-دائرة الهرم اعادة بين كل من محمد سلطان - وسيم كمال مخلوف -عبد الفتاح خطاب -أحمد الجابري

-دائرة أول أكتوبر فوز أحمد الشناوى واعادة بين ايمن أبو العلا -أحمد جبيلي

-دائرة منشأة القناطر فوز ياسر عرفة واعادة بين كلا من علي سماح -مجدي الطويل -طارق الطويل -محمد الديب -محمد عبود -ناصر مقلد

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، اجتماعا فحص خلاله النتيجة الرسمية للجان العامة على مستوى الـ30 دائرة، كما قامت بالفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين وفقا لصحيح القانون.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لهذه الدوائر - إن وجدت - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.

جدير بالذكر أن انتخابات الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء هي :

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس