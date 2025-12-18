الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام احدى المقار الانتخابية بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام شونة خردة بمدينة المحلة بالغربية

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المكان المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) ، وبمواجهته أقر قيامه تطوعاً بمساعدة الناخبين فى إستخراج أرقامهم بالكشوف الإنتخابية من خلال الكشف عليها بشبكة الإنترنت بإستخدام هاتفه المحمول ، ونفى قيامه بتوجيههم للتصويت لأى من المرشحين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.