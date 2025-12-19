الجدول الزمني للتصويت بالدوائر المتبقية في انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا، والتى تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى الدوائر الـ30 فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير أما فى الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

ومن المقرر أن يستأنف المرشحون المزمع خوضهم جولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر، ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر

ومن جانبه قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر إن الاستحقاق الدستوري الممثل في انتخابات مجلس النواب أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية حملها أمام الله تعالى جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعب واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرقٍ ومروراً بكل من شارك في هذه العمليةِ الانتخابية مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أو مسئولاً ، فالجميع أمام الله مسئولون.