هيثم الهواري: المحاور الجديدة لدعم الصادرات خطوة مهمة للتعامل مع الضغوط اللوجستية في الأسواق مرتفعة التكلفة

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 08:56 مساءً - محمد أحمد _ قال هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن موافقة مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية تمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والمتمثل في ارتفاع تكلفة التصدير مقارنة بالمنافسين الإقليميين.

أكد الهواري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري للحاصلات الزراعية، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن دعم تكاليف الشحن إلى الأسواق مرتفعة التكلفة، مثل العراق والولايات المتحدة، يعكس توجهًا عمليًا للتعامل مع الضغوط اللوجستية التي أثرت على تنافسية المنتج الغذائي المصري.

ونبه إلي أن الشحن لم يعد عنصرًا مساعدًا في التصدير، بل أصبح عاملًا حاسمًا في قرار دخول الأسواق الخارجية أو الخروج منها.

أضاف هيثم الهواري إن دعم تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج يمثل تحولًا مهمًا من التصدير القائم على السعر إلى التصدير القائم على القيمة، بما يسهم في رفع القدرة التفاوضية للمُصدر المصري، ويضمن استدامة التواجد في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تراجع هوامش الربح عالميًا.

تكاليف الشحن أصبحت عاملًا حاسمًا في التحرك بالأسواق الخارجية

أوضح أن مساندة شهادات الجودة والاستدامة البيئية تتماشى مع التحولات الجارية في التجارة الدولية، حيث أصبحت هذه الشهادات شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق الكبرى، وليست مجرد ميزة إضافية، وهو ما يتطلب دعمًا واضحًا وسريعًا للشركات الملتزمة.

وأكد الهواري أن برنامج رد الأعباء التصديرية في صورته الجديدة يختبر قدرة السياسات الاقتصادية على التحول من القرارات إلى الأثر الفعلي، مشددًا على أن سرعة التنفيذ ووضوح الإجراءات يمثلان العامل الحاسم في ترجمة هذا الدعم إلى زيادة حقيقية ومستدامة في الصادرات الغذائية المصرية.

