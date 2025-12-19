والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تكشف سببا صادما لإدعائها حيازة سلاح نارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - نفت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، خلال استجواب رجال المباحث لها عقب القبض عليها بالطالبية، حيازتها سلاح ناري، أو ترخيص بحمل سلاح.

وذكرت أن التصريحات التي ادلت بها سابقا عن حيازتها سلاح ناري مرخص، غير صحيحة، وأنها كانت تهدف لإزعاج وتهديد أشخاص على خلاف معها.

وتبين من خلال الفحص، أن والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، سابق اتهامها في 5 قضايا متنوعة، واعترفت بصحة الحكمين الصادرين ضدها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في الطالبية، وتبين أنها صادر ضدها حكمين قضائيين، ونفت حيازتها سلاحا ناريا كما ادعت سابقا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

تم ضبط المتهمة بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ،أن والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، صادر ضدها حكمين في قضيتين إيصال أمانة، وألقى رجال المباحث القبض عليها بمنطقة الطالبية.

وتبين من خلال الفحص أنها سابق اتهامها في 5 قضايا، وعدم حيازتها سلاحا ناريا مرخصا كما ادعت سابقا خلال تصريحات لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.