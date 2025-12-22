مد غزة بـ130 ألف سلة غذائية و22 ألف قطعة ملابس ضمن قافلة زاد العزة الـ99

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ99، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: 300 بطانية، أكثر من 22 ألف قطعة ملابس شتوية، نحو 3 آلاف مرتبة، ونحو 3,500 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 99، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: نحو 130 ألف سلة غذائية، أكثر من 700 طن دقيق، وأكثر من 1,800 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، أكثر من 1,300 طن مواد بترولية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.