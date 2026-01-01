الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر البطاقة الشخصية هي بطاقة تأكيد الهوية، ولكل مواطن رقم خاص به لا يتكرر ولا يتشابه مع الرقم القومي لأي شخص آخر على مستوى الجمهورية، ويتكون الرقم القومي من 14 رقمًا، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة المقصود بالأرقام التي توجد على البطاقة، وهل تشير إلى شيء، أم أنها مجرد أرقام عشوائية؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

أسرار وخبايا لم تكن تتخيلها.. تعرف على أسرار بطاقة الرقم القومى ومعنى كل رقم فيها

وفي هذا السياق، أوضح أحمد هلال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الـ14 رقمًا بالبطاقة الشخصية لها مدلولات، حيث إن الرقم الأول من الـ14 رقمًا من جهة اليسار، إذا كان رقم (2) فهو يشير إلى مواليد 1900 حتى 1999، أما إذا كان رقم (3) فهو خاص بمواليد 2000 حتى 2099، وبالتالي فإنه كلما مر قرن زاد هذا العدد واحدًا.

أسرار الـ14 رقم بالبطاقة الشخصية

وتابع “هلال”: “بينما الأرقام من الثاني وحتى السابع من اليسار، فهي خاصة بتاريخ ميلاد صاحب البطاقة، مثل “05 07 83″، فنجد أن 05 تعني أنه مولود في يوم 5، و07 تعني شهر يوليو، و83 أي سنة 1983، وهكذا في بقية التواريخ”.

أكواد محافظات مصر على بطاقة الرقم القومي

كما أشار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن الرقمين الثامن والتاسع من اليسار أيضًا، فهما يدلان على كود المحافظة التي وُلد فيها هذا الشخص، وفيما يلي أكواد محافظات مصر على بطاقة الرقم القومي:

القاهرة 01

الإسكندرية 02

بورسعيد 03

السويس 04

دمياط 11

الدقهلية 12

الشرقية 13

القليوبية 14

كفر الشيخ 15

الغربية 16

المنوفية 17

البحيرة 18

الإسماعيلية 19

الجيزة 21

بني سويف 22

الفيوم 23

المنيا 24

أسيوط 25

سوهاج 26

قنا 27

أسوان 28

الأقصر 29

البحر الأحمر 31

الوادي الجديد 32

مطروح 33

شمال سيناء 34

جنوب سيناء 35

وأوضح “هلال”: “إذا كان الشخص مولودًا خارج جمهورية مصر العربية فيكون الرقم ثابتًا 88 لكل المولودين خارجها”، مضيفًا: “أما عن الأرقام من العاشر وحتى الثالث عشر، فهي تدل على تسلسل الشخص على الكمبيوتر بين المواليد في يوم ميلاده، ولا علاقة لهذا التسلسل بسجلات المولود في السجلات الورقية، بينما الرقم الثالث عشر (13) فهو خاص بنوع المولود ذكر أم أنثى، فإذا كان عددًا فرديًا (1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9) فصاحب البطاقة ذكر، وإذا كان زوجيًا (2 أو 4 أو 6) فهي أنثى”.

ولفت أحمد هلال إلى أنه عن الرقم الأخير، فقامت وزارة الداخلية بوضعه للتحقق من صحة الرقم القومي وأن البطاقة ليست مزورة، وهذا الرقم يختلف من بطاقة لأخرى بين الرقم 1 و9.