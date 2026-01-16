رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: سيتم إنشاء أول صندوق في البنك الدولي لإعمار القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة للقاهرة الإخبارية، إنه سيتم إنشاء أول صندوق في البنك الدولي لإعمار القطاع.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أشكر مصر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على الدعم الكبير.

وأضاف: تشكيل اللجنة مهم للشعب الفلسطيني، وجاء بناء على قرار مجلس الأمن وخطة الرئيس ترامب وبتصريح من القيادة الفلسطينية.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أن القيادة الفلسطينية تريد أن تكون اللجنة حلقة وصل بين القطاع والضفة الغربية لتحقيق الحلم الوطني.

وتابع: اللجنة مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية فنية معتدلة، وأعضاء اللجنة لهم تاريخ طويل من العمل التنموي والإغاثي والإنساني في القطاع.

وذكر: أشكر ترامب وإدارته وكل الدول التي قدمت مساعدات قدر المستطاع، وتقديم الدعم مهم جدا للشعب الفلسطيني لكي يخرج من الوضع الصعب الذي يعيشه.

وأوضح: نتطلع أولا للإنسان الفلسطيني وإعطائه الأمل بعد عامين من الحرب.