أخبار مصرية

رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة يؤكد بدء مسار الإعمار: نتطلع لإغاثة شعبنا وإعطائه الأمل داخل القطاع

0 نشر
0 تبليغ

رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة يؤكد بدء مسار الإعمار: نتطلع لإغاثة شعبنا وإعطائه الأمل داخل القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - أكد د. علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، انطلاق عمل اللجنة، مضيفا: "نتطلع لإغاثة شعبنا وإعطائه الأمل داخل القطاع".

 

وقال إن الخطة المصرية لإعمار القطاع أقرتها الجامعة العربية والدول الإسلامية ورحب بها الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، أن الخطة المصرية للإعمار تعتمد على النواحي الإغاثية والبنية التحتية والإسكان.

 

وأوضح: ملف الإسكان مهم جدا بعد دمار أكثر من 85% من المنازل، وأول خطوة تبنتها اللجنة توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع عاجلا غير آجل.

 

وتابع: رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة: "قررنا اختيار مواقع تسمح بتقديم خدمات التعليم والصحة والأمن بجوار المساكن مسبقة الصنع".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا