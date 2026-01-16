رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة يؤكد بدء مسار الإعمار: نتطلع لإغاثة شعبنا وإعطائه الأمل داخل القطاع

وأوضح: ملف الإسكان مهم جدا بعد دمار أكثر من 85% من المنازل، وأول خطوة تبنتها اللجنة توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع عاجلا غير آجل.

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - أكد د. علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، انطلاق عمل اللجنة، مضيفا: "نتطلع لإغاثة شعبنا وإعطائه الأمل داخل القطاع".

محمد يوسف

