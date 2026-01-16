أخبار مصرية

علي شعث: الخطة المصرية لإعمار غزة تعتمد على النواحي الإغاثية والبنية التحتية والإسكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، إن الخطة المصرية لإعمار القطاع أقرتها الجامعة العربية والدول الإسلامية ورحب بها الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، أن الخطة المصرية للإعمار تعتمد على النواحي الإغاثية والبنية التحتية والإسكان.

 

وأوضح: ملف الإسكان مهم جدا بعد دمار أكثر من 85% من المنازل، وأول خطوة تبنتها اللجنة توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع عاجلا غير آجل.

 

وتابع: رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة: "قررنا اختيار مواقع تسمح بتقديم خدمات التعليم والصحة والأمن بجوار المساكن مسبقة الصنع".

 

 

