رئيس الوزراء يتابع موقف استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 04:29 مساءً - الانتهاء من 22013 مشروعا بمختلف القطاعات وإجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519 مشروعا



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخطة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة، في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، والتأكد من بدء تشغيلها وحصول المواطنين بالقري المستهدفة على مختلف الخدمات المقدمة من خلال هذه المشروعات، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إطلاق هذه المبادرة الرئاسية، التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مصر في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء، حشد كافة الجهود وإتاحة التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحصول المواطنين على الخدمات المتنوعة من خلال هذه المشروعات، هذا إلى جانب الاستعداد للدخول في المرحلة الثانية من المبادرة، والبدء في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية بمختلف القري المستهدفة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التفصيلي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها وصل إلى 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن إجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519 مشروعا، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عمل لجان الاستلام للمشروعات التي تم الانتهاء منها، ودخولها الخدمة.

وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات التي تم الانتهاء منها، وغيرها التي على وشك الانتهاء منها على مستوى القري المستهدفة، شملت ما يتعلق بإقامة أو تطوير وحدات الإسعاف، وكباري الري، والمدارس، والمجمعات الحكومية والزراعية، والعمارات السكنية، ومحطات مياه الشرب، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي.

وفى ذات السياق، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أن محافظة الوادي الجديد بالفعل تم الانتهاء من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنه جار العمل على الانتهاء من مشروع واحد فقط متبقي بمحافظة الغربية، وبهذا يكون قد تم تنفيذ مختلف المشروعات بالمحافظة أيضاً، هذا إلى جانب مشروعين متبقيين بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك نكون قد انتهينا من المشروعات بهذه المحافظات الثلاث.

وأضاف المهندس أحمد عبد العظيم أن المشروعات بمحافظات القليوبية، والأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنوفية، تسجل نسبا ومعدلات تنفيذ متقدمة بشكل يسهم في دخولها في القريب العاجل وحصول المواطنين على المزيد من الخدمات من خلال هذه المشروعات، مستعرضا في الوقت نفسه المشروعات التي يتم استكمالها، وموقفها التنفيذي والمالي.