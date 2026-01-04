محافظ الفيوم يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية بالقطاع الزراعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:27 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عددِ من المشروعات الإنتاجية والخدمية بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، اللواء أحمد السيد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية الزراعة.

وخلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحث وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية ودعم المزارعين، وكذا مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها حماية الرقعة الزراعية، وتطوير ورفع كفاءة المجازر، ودعم المزارعين بالقوافل الإرشادية والبيطرية، وتنمية الإنتاج الحيواني والنباتي، وتوفير القوافل الغذائية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد عدد من الزراعات وعلى رأسها محصول القمح، وبعض المشروعات الزراعية الخدمية التنموية، وزراعات محصول القمح، وزيارة محطة الميكنة الزراعية، والمرور الجمعيات الزراعية.