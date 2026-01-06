الداخلية تتيح لقاءات عائلية لنزلاء مراكز الإصلاح فى احتفالات عيد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية ومنح النزلاء فرصة لقاء ذويهم ضمن أجواء احتفالية إنسانية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء، وتوفير بيئة تراعى فيها الكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها الدولة، والتي تركز على الإصلاح والتأهيل إلى جانب تطبيق القانون.

ويشمل برنامج الزيارة الاستثنائية كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية والصحية لضمان سلامة النزلاء والزوار على حد سواء، مع توفير أجواء آمنة تسمح باللقاءات العائلية دون أي عوائق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحديثًا شاملًا للبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للنزلاء، بما يعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

كما تم إدخال برامج تعليمية وتأهيلية تهدف إلى صقل مهارات النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع بشكل منتج بعد انتهاء مدة العقوبة.

الأمن مع الإنسانية: مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز حقوق النزلاء

وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الداخلية بالمبادئ الإنسانية، حيث يتم التعامل مع النزلاء وفق معايير تحترم كرامتهم وحقوقهم، وتوازن بين فرض العقوبة وحماية حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز شعور النزلاء بالدعم الأسري والمجتمعي، وإكسابهم ثقة أكبر في إعادة دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، بما يعكس الاهتمام المتواصل بجوانب الإصلاح النفسي والاجتماعي إلى جانب الإصلاح القانوني.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وإرساء نموذج حديث لإدارة مراكز الاصلاح، يجمع بين الأمن والإنسانية، ويؤكد أن السياسة العقابية في مصر لم تعد تقتصر على العقوبة وحدها، بل تراعي إعادة تأهيل الفرد وتمكينه من استعادة دوره الإيجابي داخل المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميته.