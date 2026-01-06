الرياض - كتبت رنا صلاح - تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حي الصداقة الجديدة اليوم، حيث تم إطلاق منظومة النظافة الجديدة التي تتولى تنفيذها إحدى الشركات المتخصصة. بدأ العمل الفعلي لجمع المخلفات المنزلية، بهدف تحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة،

أطلق محافظ أسوان منظومة النظافة الجديدة بحي الصداقة مع تحديد مهلة شهر للتقييم الفعال

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ على ضرورة منح الشركة مهلة شهر كامل لإجراء تقييم شامل لأعمالها، حيث سيمكن ذلك من قياس مدى تحقيق المستهدفات الموضوعة. وشدد على أهمية التعاون المستمر والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج فعالة على الأرض.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتحسين منظومة النظافة، حيث أكد دكتور إسماعيل كمال على أنها تمثل أولوية قصوى لرفع مستوى الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين. كما أعرب عن دعمه لأي تجربة ناجحة في هذا المجال، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير في الأداء.

كذلك، أشار المحافظ إلى تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورئيس حي الصداقة بالتعاون الكامل مع الشركة المتخصصة، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، ما يعكس التزام المحافظة بتحسين البنية التحتية للنظافة ومواجهة التحديات اليومية.