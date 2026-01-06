ضبط مالك مطبعة غير مرخصة وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري مخالف بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:23 مساءً - استمرارًا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها، وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.