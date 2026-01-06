وزير الكهرباء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:31 مساءً - في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وادارة ودعم انتشار انظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة في إطار القواعد المنظمة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وأن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا الى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).