رئيس الوزراء: المتحف الكبير جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تجاوزت الـ19 مليون سائح خلال هذا العام، وهذا نتاج جهد كبير قامت به الدولة المصرية بجانب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل.

واستعرض فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، الجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمركز أرمنت، مؤكدا استمرار الحكومة في السعي الدءوب لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في أقرب وقت، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، وذلك لخدمة أهالي القرى المستهدفة، وضمان تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في مختلف المجالات؛ من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في قرى المرحلة الثانية على غرار ما يتم في مرحلتها الأولى.